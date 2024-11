Escala 6×1: Emprego com jornada excessiva causa mais acidentes de trabalho

Hoje, ele trabalha no sistema 6×1 como condutor de ônibus e alterna os dias de descanso: numa semana, é no domingo. Na outra, no sábado. "No dia de folga eu durmo, porque o cansaço é grande", desabafa.

A categoria com mais profissionais com contratos acima de 41 horas é a de vendedores de lojas, com 3,7 milhões de trabalhadores nessa condição. Desse total, mais de 153 mil têm no contrato mais de 45 horas semanais. A categoria registrou 6.600 acidentes em 2022.

Com ritmo intenso, frigoríficos acumulam acidentes

A combinação de longas jornadas com movimentos repetitivos e acelerados resulta em um alto índice de acidentes e doenças ocupacionais, como lesões por esforço repetitivo (LER) e mutilações.

Só as categorias de açougueiro e magarefes (responsável pelo corte de carne) registraram, somadas, 9,5 mil notificações de acidentes - uma média de 26 casos por dia.

Presidente do Sintra-Intra, representante de trabalhadores em frigoríficos em Rondônia, Marcos Cardoso relata casos de trabalhadores com problemas psicológicos, depressão, lesões na coluna, braços e pernas devido à jornada excessiva.