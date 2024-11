O governo dos EUA resiste à ideia de incluir, na declaração final do G20, uma referência contundente aos esforços para regular as redes sociais. Ao assumir a presidência do bloco, o Brasil fez questão de colocar o tema na agenda de debates. Ainda que avanços tenham sido obtidos e que, pela primeira vez, o grupo tenha passado todo um ano debatendo a situação das plataformas, os americanos insistem que eles não teriam como se comprometer com uma postura mais dura do G20 em relação a uma regulação. As negociações para o texto final ainda estão sendo realizadas. Mas a presidência brasileira do G20 considera que já conseguiu acolher as preocupações americanas. Uma das propostas é de que o documento que será aprovado pelos chefes de estado e chefes de governo cite apenas a "responsabilidade" e "transparência" das redes.