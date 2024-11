Brasil considera estar próximo de "cumprir missão" no G20 apesar de Milei

Milei agora tenta fazer o mesmo, mas vem sendo pressionado pelos demais países. Os documentos são fechados por consenso, o que fortalece o argentino, só que seu país não tem o mesmo peso político dos Estados Unidos.

No acordo sobre taxação de grandes fortunas, por exemplo, a Argentina é o único país contrário. O assunto é uma bandeira do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

De orientações políticas opostas, Lula e Milei ainda não tiveram um encontro pessoal desde a posse do mandatário argentino. Milei já fez diversas ofensas a Lula, que demandou um pedido de desculpas.

As equipes diplomáticas dos países membros do G-20, que reúne as principais nações ricas e emergentes do planeta, estão reunidas na capital fluminense negociando os principais acordos da cúpula.

As reuniões entre os presidentes e primeiros-ministros acontecem na segunda (18) e na terça-feira (19).