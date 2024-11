Operador de criptomoedas deu até aliança da ex para pagar delator do PCC

Antes, no entanto, os agentes do DHPP contaram peça por peça e não demoraram muito tempo para constatar que entre elas estava a aliança da ex mulher do operador de criptomoedas. Segundo a Polícia Civil, ela é uma influenciadora digital.

Em Alagoas, o motorista Danilo Lima Silva, 35, e o soldado Samuel Tillvitz da Luz, 29, um dos cinco policiais militares da escolta de Gritzbach, foram até um quiosque em uma badalada praia de Alagoas. Ali, receberam as joias das mãos de um homem, identificado apenas como Alan.

A revelação foi feita à Polícia Civil de São Paulo por Danilo, em depoimento prestado na quarta-feira (13) ao delegado Severino Pereira de Vasconcelos e à escrivã Nalu Campos Zeidan, do DHPP.

Segundo Danilo, o empresário afirmou que o devedor o reconheceu no aeroporto de Maceió e como tinha a dívida de R$ 6 milhões, ficou de entregar as joias para quitar parte do débito. As peças foram avaliadas em ao menos R$ 1 milhão.

Gritzbach então teria dito que Alan trajava uma camisa do clube espanhol Barcelona e portava uma sacola preta. Em seguida, Alan foi ao encontro dele e fez a entrega das joias. Danilo afirmou que o soldado Samuel o acompanhou em todos os momentos.

O motorista contou ainda no DHPP que, depois de receber as joias, foi para o carro, entrou no veículo e pediu para Samuel aguardar do lado de fora. Ele então fotografou as joias, mandou a foto para o empresário conferir e foi autorizado a retornar à pousada onde estavam hospedados.