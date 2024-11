O Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia, nos Países Baixos, emitiu um mandato de prisão contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, indicando que existe "base para acreditar" que eles são responsáveis por crimes de guerra. Os chefes do Hamas também foram denunciados. Trata-se do primeiro caso concreto de uma ação legal contra um aliado do governo americano, desde que a corte foi criada há pouco mais de 20 anos. No início do ano, a Corte Internacional de Justiça já havia ordenado Israel a tomar medidas para evitar um genocídio em Gaza.