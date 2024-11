Tribunal de Haia emite mandado de prisão contra Netanyahu e chefe do Hamas

Assassinato intencional ou assassinato como crime de guerra, contrário ao artigo 8;

Dirigir intencionalmente ataques contra uma população civil como um crime de guerra contrário aos artigos 8;

"Por essas razões, com relação aos crimes de guerra, a Câmara da Corte considerou apropriado emitir os mandados de prisão de acordo com a lei de conflitos armados internacionais. A Câmara também considerou que os supostos crimes contra a humanidade faziam parte de um ataque generalizado e sistemático contra a população civil de Gaza", disse o tribunal.

Haia, assim, considerou que "há motivos razoáveis para acreditar que ambos os indivíduos privaram intencional e conscientemente a população civil em Gaza de objetos indispensáveis à sua sobrevivência, incluindo alimentos, água, medicamentos e suprimentos médicos, bem como combustível e eletricidade, de pelo menos 8 de outubro de 2023 a 20 de maio de 2024".

"Essa conclusão se baseia no papel do Sr. Netanyahu e do Sr. Gallant em impedir a ajuda humanitária, violando o direito internacional humanitário, e em sua incapacidade de facilitar o socorro por todos os meios à sua disposição", explicam.

"A Câmara constatou que a conduta deles levou à interrupção da capacidade das organizações humanitárias de fornecer alimentos e outros bens essenciais à população necessitada em Gaza. As restrições mencionadas acima, juntamente com o corte de eletricidade e a redução do fornecimento de combustível, também tiveram um impacto grave na disponibilidade de água em Gaza e na capacidade dos hospitais de fornecer atendimento médico", afirmou.