Matadores de delator do PCC driblam polícia e fogem de ônibus; veja imagem

Kauê do Amaral Coelho, 29, apontado como o homem que estava no saguão do aeroporto e avisou os executores sobre o momento da saída da vítima no terminal 2, deu fuga para os dois comparsas depois que eles desceram do ônibus 3235 no Jardim Cocaia, em Guarulhos.

Instantes após o crime, forças policiais, incluindo homens da Rota (Rondas Ostensivas Tobias da Aguiar), unidade de elite da PM, se mobilizaram para tentar prender os criminosos, mas não conseguiram localizá-los.

Fugiu para o Rio de Janeiro

Policiais civis afirmam que Kauê fugiu para o Rio de Janeiro e se escondeu em uma comunidade carioca. Ele foi preso por tráfico de drogas em São Paulo, em 19 de setembro de 2022, mas teve a preventiva revogada e acabou colocado em liberdade em 13 de outubro do mesmo ano. O governo de São Paulo oferece recompensa de R$ 50 mil para quem tiver informações sobre o paradeiro dele.

O DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) responsável pela investigação da morte do empresário acredita que o PCC pode estar por trás do crime, já que Gritzbach delatou integrantes e revelou o esquema de lavagem de dinheiro da facção.

Porém, o departamento não descarta a possibilidade do envolvimento de policiais civis no homicídio nem de faccionados do CV (Comando Vermelho) já que o empresário foi sequestrado e levado para um cativeiro em São Paulo por um homem da organização criminosa fluminense.