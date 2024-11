'Denúncia me salvou': vizinha relata perseguição de serial killer de AL

Logo após reconhecer Albino, ela conta que teve falta de ar e ficou extremamente nervosa.

Ana procurou então a polícia e denunciou o caso, o que levou Albino a ser intimado. No depoimento, ele alegou que o celular dele teria sido clonado —o que não foi confirmado.

Na polícia, ele foi alertado para manter distância da jovem e da igreja. Apesar dele não ter entrado em contato depois da denúncia, Ana passou a viver com receio.

Durante todo esse tempo, eu ficava com medo quando passava algum carro, quando parava um carro na porta, com vidro fumê. Eu não compartilhava nem com os meus pais, mas eu ficava pensando: e se for alguém que ele mandou me matar? Isso fica na cabeça da pessoa e ainda assim me sentia culpada porque como eu posso me sentir tanto medo por um cara que nunca chegou perto de mim, que nunca me ameaçou diretamente?

Ana

Motivo da raiva

Ana afirma que, após saber que Albino foi quem a colocou no grupo, ela começou a ligar os fatos. Naquele mesmo dia que foi inserida no primeiro grupo, ele mandou uma mensagem privada no seu WhatsApp, sobre um evento que ocorreria na igreja, e ela ignorou.