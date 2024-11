Alguns dos principais aliados do ex-presidente indiciado por golpe de estado, Jair Bolsonaro, costuram a criação de uma narrativa no exterior de que o Brasil estaria vivendo uma suposta "ditadura" e que uma perseguição estaria ocorrendo contra o movimento de extrema direita. Para isso, usam peças de desinformação e sinalizam que irão desafiar a Justiça. A aposta declarada e nos bastidores é de que a chegada ao poder de Donald Trump, nos EUA, possa colocar pressão no Brasil e evitar um desfecho negativo para o ex-presidente e seus aliados mais próximos, depois da divulgação do relatório da PF apontando como Bolsonaro teria atuado na trama golpista no Brasil.