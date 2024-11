Governo tenta limpar os rastros da ilegalidade do Pé-de-Meia

Ao anunciar que o Pé-de-Meia será incorporado ao orçamento do Ministério da Educação a partir de 2026, o governo confirmou que o programa está sendo operado fora do orçamento, como revelou uma série de reportagens do UOL. Até agora, foram R$ 3 bilhões.

"O Pé-de-Meia, a partir de 2026, integra o orçamento da educação. Hoje, a gente usa recursos do FGO, que poderão ser utilizados, mas ele será orçado na educação, o Pé-de-Meia", afirmou o ministro Fernando Haddad (Fazenda).

A lei que criou a política pública garante uma mesada aos estudantes para cursarem o segundo grau e obriga que o governo peça autorização do Congresso para aportar recursos em um fundo privado, além de pedir autorização para sacar dinheiro do fundo para fazer os pagamentos aos alunos. O UOL revelou que o Ministério da Educação tem feito saques à revelia do Congresso.