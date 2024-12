ONU aprova cúpula para criar estado palestino; EUA, Milei e Israel rejeitam Num gesto histórico, a Assembleia Geral da ONU aprovou nesta terça-feira uma resolução convocando uma conferência internacional para estabelecer um estado palestino. Com 157 votos de apoio e apenas oito países contrários, a decisão estabelece que, em junho de 2025, uma reunião será realizada com esse objetivo. Oficialmente, a conferência servirá para implementar a "solução a dois estados". Ou seja, um estado palestino e um estado israelense convivendo lado a lado, com fronteiras internacionais reconhecidas. O evento terá como missão "desenhar de forma urgente um caminho irreversível para um acordo pacifico sobre a questão palestina". Veja o texto completo de Jamil Chade