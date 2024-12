IR: mudança tira R$ 35 bi de 300 mil ricos e dá para 10 mi de novos isentos

O valor pode ser menor, porém. A pessoa física poderá descontar o que já tenha pago de Imposto de Renda sobre salário, e/ou pelo Carnê Leão e/ou sobre rendimentos de aplicações financeiras, por exemplo.

Atualmente, as pessoas físicas que recebem dividendos ou distribuição de lucro de suas empresas não pagam imposto de renda sobre esses valores. Se a soma de todas as fontes de renda da mesma pessoa física superar R$ 600 mil por ano, os lucros e dividendos passarão a recolher IR na fonte.

Essa cobrança adicional de IR deve render cerca de R$ 35 bilhões por ano à Receita e visa compensar o aumento da isenção da cobrança de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês. O aumento da isenção deve beneficiar cerca de R$ 10 milhões de contribuintes. Já a alíquota adicional de IR deve atingir cerca de 300 mil contribuintes.

Para entrarem em vigor, as novas regras do IR terão que ser aprovadas pela Câmara e pelo Senado. Isso só deve acontecer no ano que vem. Portanto, mesmo se aprovadas, as regras são poderão entrar em vigor a partir de 2026.

O Análise da Notícia vai ao ar às terças e quartas, às 13h e às 14h30.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64) e no UOL Play.