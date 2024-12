Macron avisa líder europeia que viajou ao Mercosul que não aceitará acordo Diante da iminência do anúncio de acordo entre o Mercosul e União Europeia, o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta quinta-feira que mandou um recado para a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, de que seu país não aceitará o pacto da forma que está sendo proposto. Von der Leyen desembarcou no Uruguai para a cúpula do Mercosul, uma viagem considerada como um sinal de que o acordo negociado durante 25 anos estaria próximo. Veja o texto completo de Jamil Chade