MPT exige R$ 165 milhões da Volkswagen por escravidão durante a ditadura

"É espantoso que, depois de quatro décadas, uma empresa desse porte anda relutando em reparar seus crimes no Pará, incluindo destruição do meio ambiente e escravidão por dívida. Também é espantoso como o poder público foi omisso na época e como demorou a tomar uma ação mais efetiva agora", afirmou à coluna Ricardo Rezende Figueira, professor da UFRJ e coordenador do GPTEC, que foi um dos principais nomes na defesa dos direitos humanos no Sul do Pará durante a ditadura.

"Espero que a Volkswagen responda judicialmente pelo crime e espero que outras empresas que concorreram na mesma época no mesmo crime reparem as vítimas diretas ou seus familiares e a sociedade, voluntariamente ou na Justiça. A Justiça deve agir com a máxima celeridade antes que outras vítimas morram", conclui.

Trabalho escravo contemporâneo no Brasil

A Lei Áurea aboliu a escravidão formal em maio de 1888, o que significou que o Estado brasileiro não mais reconhece que alguém seja dono de outra pessoa. Persistiram, contudo, situações que transformam pessoas em instrumentos descartáveis de trabalho, negando a elas sua liberdade e dignidade.

Desde a década de 1940, a legislação brasileira prevê a punição a esse crime. A essas formas dá-se o nome de trabalho escravo contemporâneo, escravidão contemporânea, condições análogas às de escravo.

De acordo com o artigo 149 do Código Penal, quatro elementos podem definir escravidão contemporânea por aqui: trabalho forçado (que envolve cerceamento do direito de ir e vir), servidão por dívida (um cativeiro atrelado a dívidas, muitas vezes fraudulentas), condições degradantes (trabalho que nega a dignidade humana, colocando em risco a saúde e a vida) ou jornada exaustiva (levar ao trabalhador ao completo esgotamento dado à intensidade da exploração, também colocando em risco sua saúde e vida).