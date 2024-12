A cada depoimento à PF, Cid se torna delator menos premiado

Com o acordo de colaboração premiada por um fio, Cid confirmou, no entanto, a realização de reunião na casa do general Braga Netto, para articular o golpe de Estado. Voltou a negar que soubesse do plano do triplo assassinato.

Moraes manteve a delação de Cid a sete chaves e deu sobrevida à colaboração judicial. O tamanho do prêmio será definido no final. Depende do peso da contribuição. A cada novo depoimento à PF, Mauro Cid se torna delator menos premiado.