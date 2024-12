Justiça penhora R$ 627 mil do PT por dívida com herdeiros de Billy Blanco

A Justiça paulista determinou a penhora do fundo partidário do PT-SP em razão de uma dívida de cerca de R$ 627 mil com os herdeiros do compositor Billy Blanco (1924-2011).

De acordo com a decisão, tomada pela juíza Elaine Faria Evaristo, o diretório estadual do PT deverá repassar para uma conta judicial, todos os meses, 10% dos valores que receber do fundo partidário até o pagamento integral da dívida.

A medida foi tomada em um processo aberto em 2014 pelos herdeiros do compositor, um dos precursores da Bossa Nova, e pela editora Fermata, com quem a família mantém um contrato de cessão de direitos autorais.