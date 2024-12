Macron diz a líder europeia enviada ao Mercosul que acordo é 'inaceitável'

A esquerda também é contra o pacto. "A França deve dizer claramente que jamais aceitará esse acordo", disse o coordenador do La France insoumise, Manuel Bompard.

Diplomatas consultados pelo UOL confirmaram que Von der Leyen havia avisado que apenas embarcaria se a chance de um entendimento fosse praticamente certa. Sua viagem, portanto, eleva a perspectiva de que um anúncio seja feito nas próximas horas.

Nas redes sociais, elas confirmou que já havia desembarcado na manhã desta quinta-feira. "A linha de chegada do acordo UE-Mercosul está próxima. Vamos trabalhar e cruzá-la", disse. "Temos de criar um mercado de 700 milhões de pessoas", afirmou. Segundo ela, trata-se da "maior parceria de comércio e investimento que o mundo já viu".

Do lado do Mercosul, os quatro países fundadores do bloco já chegaram a um entendimento e aceitam o texto do acordo comercial com a União Europeia, numa rara posição comum adotada tanto por Luiz Inácio Lula da Silva como Javier Milei.

O palco para o anúncio do acordo está montado: a cúpula do bloco que começa nesta quinta-feira, em Montevidéu. Von der Leyen tem previsto uma reunião com o presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, ainda hoje.

Entre os diplomatas, o colapso de negociações ao longo dos anos levou governos a adotar um tom de cautela desta vez. "Já estivemos muito próximos em outras ocasiões", afirmou um experiente embaixador. Negociadores, porém, admitem que nunca o pacto esteve tão próximo como agora.