A queda de Bashar Al Assad é resultado do enfraquecimento do Hezbollah e da falta de apoio de Rússia e Irã ao regime de Damasco. A constatação é do presidente da comissão de inquérito da ONU sobre os crimes cometidos na Síria, o brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro. Em entrevista ao UOL, o homem que liderou a apuração contra o regime de Bashar al Assad e aos demais crimes no país faz um apelo para que aqueles que estejam no poder hoje evitem uma retaliação contra minorias e que mostrem moderação e que rompam com o ciclo de violência que tomou a Síria desde 2011. Em treze anos, ele coletou mais de 10 mil entrevistas e testemunhos sobre a violência no país.