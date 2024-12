PRFs da ?câmara de gás? sentiam-se deuses como PM que jogou rapaz da ponte

Ambos são acusados de transformar a instituição em uma espécie de guarda pretoriana do bolsonarismo, a ponto de ela ter sido usada na tentativa de impedir eleitores de Lula a comparecerem às urnas no segundo turno de 2022 através de bloqueios de estradas em locais onde o petista tinha obtido boa votação no primeiro turno. E, depois, fazer vistas grossas para os bloqueios de caráter golpista a partir da derrota de Jair Bolsonaro.

O comportamento dos líderes da PRF sob Bolsonaro ajuda a explicar a sensação de tudo-pode por parte dos agentes. A mesma sensação permeia a Polícia Militar de São Paulo após o governador Tarcísio de Freitas e o secretário Guilherme Derrite, ambos do campo bolsonarista, terem colocado a letalidade policial como centro da política de Segurança Pública. Agora que perceberam que estão perdendo a opinião pública com o descontrole da tropa, mudaram o discurso.

Mas espera-se mais do que retórica. O Estado de São Paulo poderia seguir o exemplo dado no caso dos ex-agentes. Não à toa foram punidos apenas depois que Bolsonaro deixou o poder. Se ele tivesse sido reeleito ou o golpe obtido sucesso, talvez os três fossem condecorados ou se transformassem em deputados.

Em agosto do ano passado, Dino anunciou a demissão de William de Barros Noia, Kleber Nascimento Freitas e Paulo Rodolpho Lima Nascimento por violarem as regras da instituição. "Não queremos que policiais morram em confrontos ou ilegalmente matem pessoas", disse na época o hoje ministro do STF. Também determinou a revisão da doutrina e dos manuais de procedimentos da Polícia Rodoviária Federal com o episódio.

Tanto o policial Luan Felipe Alves Pereira, que jogou Marcelo Barbosa do Amaral da ponte, quanto Vinicius de Lima Britto, que matou com 11 tiros das costas Gabriel Renan da Silva Soares, foram presos após forte comoção popular.

Mas para que não seja apenas uma medida para acalmar a população, espera-se mudanças concretas por parte da cúpula da Segurança Pública e do governo de São Paulo. A começar pelo destino desses agentes, que não têm condições de permanecer vestindo farda.