Tarcísio não só estava, como continua 'completamente errado'

Nos países civilizados as câmeras só ajudam os policiais educados para a legalidade democrática. Representam instrumento precioso de fiscalização e inibição de abusos, ilegalidades e incivilidades.

Haiti não é aqui

Desde a campanha eleitoral para o governo do estado, o governador Tarcísio fala da sua experiência no Haiti. O general Augusto Heleno já parou de falar, pois as tropas da ONU já foram acusadas de chacinas e abusos.

O Haiti, desde as ditaduras de François Duvalier e do seu extravagante filho, sempre foi apontado como modelo de violência. Com a queda do regime ditatorial, vieram as insurgências e a entropia.

Até as forças armadas tiveram que ser substituídas por uma força pública de segurança, com 4 mil homens, armados até os dentes para controlar a ordem na base do vale tudo.

O caótico Haiti, com bandos armados a manter controle social e de territórios, não pode ser comparado a São Paulo, nem com o Brasil, para colocação de experiências em prática. Salvo, no caso de se desejar polícias violentas. Mas, aí, a nossa Constituição não permite.