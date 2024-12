Ucrânia e abalo no Hezbollah explicam queda de Assad, diz brasileiro na ONU

É sempre bom ver uma ditadura terminar.

Quais são os riscos, a partir de agora?

Até agora, as organizações não-estatais armadas têm guardado uma certa disciplina, se comparado com outros conflitos no interior da Síria. Espantosamente, está havendo essa disciplina. As minorias parecem não estar sendo hostilizadas. Houve uma missa em Aleppo e tenho acompanhado as entrevista do líder do Comitê pela Libertação do Levante. O que tenho visto é moderação.

O importante agora é convencer as novas autoridades é preservar as fontes, não retaliar contra as minorias.

De uma certa forma, não adiantou muito todos esses anos, que tratamos essa organização como terroristas, e na verdade as organizações de direitos humanos e as diplomacias precisam falar com todos. Hoje, estão todos desamparados.

Se olharmos bem, o Irã se retirou, a Rússia não pode vir à ajuda de Assad por estar na Ucrânia. Foi uma janela de oportunidade.