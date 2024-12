Copa de 2034 na Arábia Saudita será em cidade que sequer existe ainda Uma das cidades da Copa do Mundo da Arábia Saudita, em 2034, sequer existe ainda. Nesta quarta-feira, a Fifa confirmou o pleito saudita para realizar o maior evento do esporte mundial, em uma década. No plano, porém, a surpresa é a escolha da cidade de Neom como sede. Traduzido como "Novo futuro", o completo de cidades e estruturas fica no deserto da Arábia Saudita e tem o ambicioso projeto de representar uma reorganização de sociedade. Veja o texto completo de Jamil Chade