Matadores de delator do PCC também vingaram mortes de Gegê do Mangue e Paca

Nado também teve um triste fim. Por se recusar a revelar o paradeiro de Cabelo Duro foi sequestrado e julgado pelo "tribunal do crime" do PCC na Favela de Paraisópolis, zona sul. Dizem que Nado acabou assassinado e enterrado em uma cova na comunidade. A polícia não achou o corpo.

Gegê e Paca, quando estavam presos na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau (SP), passavam ordens para o narcotraficante Anselmo Bechelli Santa Fausta, 38, o Cara Preta, morto a tiros no Tatuapé, em 27 de dezembro de 2021, com o motorista Antônio Corona Neto, 33, o Sem Sangue.

Ala do PCC aplicou pena capital a Gritzbach

Vinícius Gritzbach foi apontado pela ala do PCC ligada a Gegê do Mangue e Paca como o mandante do assassinato de Cara Preta. Ele foi acusado pela facção de investir R$ 200 milhões do narcotraficante em criptomoedas e de desviar o dinheiro.

Sócios de Cara Preta e ligados a Gegê e Paca, o narcotraficante Cláudio Marcos de Almeida, 50, o Django, e Rafael Maeda Pires, 31, o Japa, também moradores no Tatuapé, ficaram na mira do PCC porque levaram Gritzbach a um "júri do tribunal do crime" pela morte de Anselmo Santa Fausta, mas o absolveram.

Django foi julgado pelo "tribunal do crime" na favela de Paraisópolis e condenado à morte. Ele acabou enforcado e teve o corpo jogado sob o viaduto de Vila Matilde, zona leste, em 23 de janeiro de 2022. Japa "se suicidou", segundo a polícia, em um prédio no Tatuapé em maio do ano passado.