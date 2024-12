Entidades denunciam funcionários de aeroporto de racismo religioso

Em nota, a Fraport Brasil, respondeu que "a partir do relato recebido, analisamos as imagens das câmeras de segurança, sendo constatado que os procedimentos adotados pelos Agentes de Proteção da Aviação Civil (APACs), seguiram estritamente a normativa que regulamenta o procedimento de inspeção dos aeroportos no Brasil - DAVSEC 02-2016 revisão, editada pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil)".

Lindinalva Barbosa registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia Eletrônica da Polícia Civil do Estado do Ceará e recebeu orientações da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da OAB/BA (Ordem dos Advogados do Brasil, seção Bahia).

Ao centro, Lindinalva Barbosa na roda de conversa "Resistência de Terreiro: Nosso Passos Vem de Longe", realizado pelo Coletivo Ofá Omi, em Fortaleza (7/12) Imagem: Coletivo Ofá Omi

Entre os procedimentos necessários estão: solicitar a preservação das imagens das câmeras de segurança e a sua disponibilização no âmbito da investigação (extrajudicial e judicialmente, se necessário); pedir a identificação dos funcionários envolvidos; juntar as imagens, áudios e vídeos produzidos; requerer retratação do Aeroporto e implantação de campanhas educativas e políticas de formação dos funcionários e terceirizados (MP/DPE); além de um processo cível indenizatório.

Ela informou à coluna que realizará denúncia em outros locais, como o Ministério Público, a Defensoria Pública e a delegacia especializada no combate à intolerância religiosa e discriminação racial.

Entidades emitiram nota e publicaram vídeo da abordagem

O Coletivo Ofá Omi, que convidou Lindinalva Barbosa ao Ceará para participar da roda de conversa "Resistência de Terreiro: Nosso Passos Vem de Longe", no dia 7, manifestou repúdio ao que consideraram um ato de intolerância religiosa.