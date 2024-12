A transição política na Síria é ainda marcada pela incerteza e existe uma preocupação sobre como as novas lideranças vão tratar dos direitos de minorias, dos cristãos e das mulheres. A análise é do embaixador do Brasil na Síria, André Santos, que ainda conta em entrevista ao UOL como foi sua retirada de Damasco. O diplomata deixou a Síria no fim de semana e está em Beirute, até que haja uma situação mais estável para que seu retorno seja possível. Segundo o embaixador, todos estão ainda tentando entender o que ocorreu nos últimos dez dias, aponta para o impacto regional da transformação política do país e ainda alerta para os riscos dos ataques israelenses.