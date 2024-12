Embaixador brasileiro conta como saiu de Damasco: 'Explosões intensas'

Mas, ao longo da semana, a aviação israelense, que já estava bombardeando várias partes do país e Damasco, iniciou um bombardeio mais frequente e mais intenso. No sábado, esse bombardeio ocorreu nas proximidades do bairro da embaixada. O ataque era contra um aeródromo, que fica três quilômetros da embaixada.

Mas o que chocou é que os explosivos que foram lançados foram tão fortes que superou em muito os bombardeios que ocorreram até mais perto da embaixada. Eu estava no meu escritório. Com a onda de choque, literalmente vi a janela entrar. Ela quase implodiu. O barulho foi ainda mais violento.

Essas explosões bem mais fortes me levaram a pedir para Brasília a minha inclusão na lista de pessoas a deixarem Damasco. O próprio ministro Mauro Vieira me ligou e perguntou o que poderia fazer para garantir nossa segurança.

E qual foi o procedimento?

Minha sugestão foi entrar em contato com a ONU, que há anos mantém contato com o HTS. O chanceler imediatamente entrou em contato com nosso embaixador nas Nações Unidas, Sergio Danese, que, por sua vez, entrou em contato com o departamento da ONU.

Com isso, tivemos a oportunidade de contar com um acompanhamento de um veículo de segurança da ONU. Eles fizeram um percurso de Damasco até a fronteira, pela manhã, para fazer uma avaliação do que havia. Depois, se apresentou para que nosso comboio pudesse fazer a viagem até a fronteira com o Líbano.