A violência policial coloca o Brasil entre os lugares de maior preocupação da ONU em relação às violações aos direitos humanos e chegou a soar um alerta no departamento do órgão internacional que trabalha pela prevenção do genocídio. O UOL mostrou que os policiais brasileiros matam quase o triplo do que os de 15 países do G20 somados. A conselheira especial da ONU para Prevenção de Genocídio, Alice Wairimu Nderitu, viajou ao Brasil em maio de 2023 para examinar a situação dos povos indígenas. Mas sua missão acabou sendo ampliada para também avaliar o racismo estrutural e, claro, a violência policial contra os negros no país.