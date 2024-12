Violência policial no Brasil soa alerta em divisão contra genocídio na ONU

Segundo a ONU, ao questionar o Brasil, o governo "forneceu uma atualização sobre o caso e informações sobre medidas mais amplas para combater todas as formas de violência contra grupos vulneráveis, notadamente o plano nacional de segurança pública de 2020 e alocações orçamentárias para ações preventivas".

Com relação à morte de João Pedro Matos Pinto, em 18 de maio de 2020, a ONU destaca como três policiais foram indiciados por duas acusações de homicídio qualificado e fraude processual em relação a suposta adulteração do local do crime e serão julgados pelo júri.

De acordo com a entidade, um juiz ordenou a suspensão dos policiais do exercício de suas funções públicas enquanto o processo criminal estiver em andamento, e proibiu o contato com testemunhas e suas famílias e o acesso a qualquer unidade da polícia civil do Rio de Janeiro.

O documento também revela como, em 21 de junho de 2022, o Estado do Rio de Janeiro apelou contra uma decisão provisória de 31 de maio de 2022, na qual um tribunal civil havia decidido a favor do pedido de indenização da família.

Mortes em operações policiais de grande escala no Brasil

A crise da violência contra a população negra no Brasil, porém, vai além dos dois casos. O documento também aponta que, no Brasil, 78,9% das vítimas de operações policiais em 2020 eram de descendência africana. "Além disso, foram relatados erros de classificação e subnotificação no Brasil e nos Estados Unidos", afirma.