Caso Griztbach: Quem são e como agiam alvos de delator do PCC, segundo a PF

Veja as principais acusações envolvendo cada um deles.

Ademir Pereira de Andrade

É um importante empresário na engrenagem de lavagem de dinheiro do PCC (Primeiro Comando da Capital), por meio da negociação de imóveis —principalmente no bairro do Tatuapé, em São Paulo, e na Riviera de São Lourenço, em Bertioga (SP).

Segundo a PF, o empresário teria ligações com Kauê do Amaral Coelho, 33, apontado como o olheiro que viu Gritzbach sair do terminal 2 do aeroporto e que avisou os dois homens que executaram a vítima. Ademir teria dezenas de imóveis, sendo mais de 40 apenas no Tatuapé. A PF diz que ele e Kauê já foram defendidos pelos mesmos advogados.

Eduardo Lopes Monteiro

É investigador e possui parentesco com a atual corregedora-geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Rosemeire Monteiro de Francisco Ibañez.