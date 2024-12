Policiais brasileiros matam mais do que os de 15 países do G20 somados

Arábia Saudita, China e Rússia não entraram no levantamento por falta de dados confiáveis. Criado em 1999, o G20 reúne as maiores economias do mundo. O Brasil ocupa a 10ª posição. O grupo reúne 19 países, além de União Europeia e União Africana, que também não foram considerados.

Quando considerados os tamanhos das populações, a diferença é ainda maior. O Brasil tem 7% do número de pessoas da soma dos outros 15 países.

Proporcionalmente, os policiais brasileiros matam 36 vezes mais do que a média dos agentes das outras nações. A taxa é 7,5 vezes a da África do Sul, cuja polícia é a segunda que mais mata por habitantes entre os considerados.

O sociólogo Daniel Hirata, um dos coordenadores do Geni (Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense), lista fatores que levam ao cenário no Brasil. Para o estudioso, órgãos de controle interno e externo, como as corregedorias e o Ministério Público, além do discurso político, incentivam a letalidade policial.

Sociólogo Daniel Hirata Imagem: Arquivo pessoal

"Muitas vezes, as corregedorias são caracterizadas por 'coleguismo'", diz o professor. "E, pela Constituição, o controle externo deve ser feito pelo Ministério Público estadual. Uma pesquisa já mostrou que mais de 90% dos casos são arquivados a pedido do próprio MP", acrescenta. Uma pesquisa publicada pelo UOL em 2021 mostrou que os MPs do RJ e de SP pediram, só em 2016, o arquivamento de nove em cada dez casos de mortes provocadas por policiais.