Justiça argentina decide em fevereiro se extradita condenados do 8/1

O acordo diz que "as partes obrigam-se a extraditar as pessoas que estão em seu território e que tenham sido acusadas, processadas ou condenadas pelas autoridades da parte requerente, em razão do cometimento de um delito que dá causa à extradição, para serem processadas ou para cumprimento da sentença imposta".

O acordo também afirma que, "se a extradição for solicitada por vários delitos [como é o caso dos militantes bolsonaristas], bastará que um deles cumpra com os requisitos dos incisos anteriores para que a extradição possa ser concedida em relação aos restantes", diz o documento.

Com o novo decreto do governo Milei, que altera a lei de refúgio da Argentina e acelera o processo de prisões e extradições de pessoas que cometeram delitos graves em seus respectivos países, como o crime de terrorismo, o processo de extradição que envolve os militantes bolsonaristas pode ser rápido, segundo uma alta autoridade do Judiciário argentino.



Segundo especialistas consultados pelo UOL, os fugitivos não foram condenados por terrorismo, mas a Justiça argentina pode entender que tentativa de golpe de Estado em um país democrático seja um crime de "equivalência".

Concessão de refúgio e Milei podem garantir liberdade

A Justiça argentina avaliará os processos de extradição individualmente. Um fator que pode suspender o processo imediatamente é a concessão pela Conare de refúgio político aos militantes que estão na lista de extradição.

Em última instância, mesmo que a Suprema Corte argentina mantenha as prisões e determine as extradições, os militantes bolsonaristas ainda terão uma esperança de permanecer livres no país vizinho: Javier Milei.



Isso porque apenas o Executivo pode impedir uma decisão judicial.



O governo Milei já afirmou, contudo, por meio do porta-voz da Casa Rosada, Manuel Adorni, que "o governo seguirá as leis e que vai agir de acordo com a Justiça do país", dando a entender que o Executivo acatará o que a Justiça indicar.



Isso, no entanto, pode mudar, principalmente porque Milei é aliado político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).