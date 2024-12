Inquérito judicial sobre fake news faz o Gonet engolir sapo na PGR

Isso tudo porque o juiz-julgador —no nosso sistema constitucional acusatório— é sujeito inerte, distante do acusador público e do defensor técnico.

Não adotamos o sistema de juizado de instrução nem o inquisitorial do direito eclesiástico, aquele de triste memória, da época da Inquisição.

Em outras palavras, no nosso sistema constitucional acusatório o juiz não investiga, não apura, não acusa. Só julga com imparcialidade e, no devido processo legal, declara o direito.

0:00 / 0:00

Cartola mágica

O ministro Dias Toffolli fingiu esquecer a teoria geral do processo, ou seja, de o juiz não investigar, não imputar e não acusar. Numa imagem, ele usou uma cartola mágica e dela saiu, no lugar do coelho, a ilegítima solução do inquérito judicial.