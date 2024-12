ONU denuncia queima de arquivos sobre crimes de Assad na Síria A Comissão de Inquérito da ONU sobre os crimes na Síria denuncia a queima de arquivos que poderiam ser fundamentais para determinar o paradeiro de milhares de vítimas do governo de Bashar Al Assad, assim como provas para eventuais processos contra o ex-regime. O ditador fugiu para a Rússia na semana, encerrando 40 anos de uma dinastia que havia começado com seu pai. A partir de 2011, a guerra civil no país passou a concentrar amplos esforços diplomáticos, sem que um processo negociado de transferência de poder jamais pudesse ser acertado. Veja o texto completo de Jamil Chade