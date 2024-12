PGR defende liberação de salário na conta de assessor do STJ afastado

"Ante a comprovação documental apresentada pelo interessado para despesas necessárias à sobrevivência (aluguel residencial (...) e educação de filho menor), entende-se ser o valor de R$ 6.260 adequado para tais fins. Tal valor deverá ser, mensalmente, liberado da conta", escreveu o procurador-geral.

Agora, caberá ao ministro Cristiano Zanin, do STF, decidir sobre a liberação.

Daimler se tornou alvo da investigação após ter sido citado em diálogos do lobista Andreson de Oliveira Gonçalves, suspeito de liderar um esquema de compra de decisões com assessores do STJ. A apuração, entretanto, não tinha localizado conversas mantidas diretamente entre Daimler e Andreson

Após ter sido alvo de buscas, Daimler disse a interlocutores que nunca tinha conversado com Andreson e que seu nome foi usado pelo lobista para a venda de facilidades.

Na manifestação enviada ao STF, Gonet ainda opinou contrariamente à liberação da conta de outro assessor, Rodrigo Falcão, e disse que não foram apresentados documentos justificando a necessidade do desbloqueio.

O UOL revelou nesta sexta-feira (20) que a PF encontrou documentos indicando a compra de um relógio Rolex de R$ 106 mil em dinheiro vivo e outros itens de luxo na posse de Rodrigo Falcão.