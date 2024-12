Caso Gritzbach: diretor do Deic e corregedora da polícia deixam os cargos

Em 10 de setembro deste ano, Gritzbach foi ouvido por promotores de Justiça do Gaeco (Grupo de Atuação Especial e de Combate ao Crime Organizado). Ele contou que foi apresentado ao advogado Ramsés em março de 2022 e que ele disse ser influente e resolveria todos os problemas dele com a polícia.

Na lista dos problemas estariam a devolução do passaporte de Gritzbach, apreendido por policiais com autorização judicial, o desbloqueio de todos os bens dele e, principalmente, poder responder em liberdade todos os processos pendentes, inclusive os de lavagem de dinheiro.

Segundo Gritzbach, o advogado teria feito uma reunião com um deputado do PP, com Fábio Pinheiro Lopes, conhecido como Fábio Caipira, diretor do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) e com outro delegado, à época lotado no 24º Distrito Policial (Ermelino Matarazzo).

Na delação, o empresário diz que Ramsés cobrou R$ 5 milhões, sendo R$ 800 mil de honorários para ele e o restante para a propina. Gritzbach contou que, como forma de pagamento, deu dois apartamentos, diversos cheques e R$ 300 mil em transferências bancárias realizadas em 24 de junho de 2022.

O delator entregou aos promotores de Justiça print de mensagem enviada por Ramsés para o WhatsApp dele, na qual o advogado informa que estaria no departamento contando parte da propina em dinheiro, e também outro print de uma foto de Ramsés na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Fábio Pinheiro acrescentou que "o delator não teve nenhuma vantagem e os imóveis citados por ele, usados para pagar a suposta propina, estão em nome de Ramsés e de uma filha do próprio advogado".