Concessões fragilizam governo e tornam provisório o alívio do pacote fiscal

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve que usar toda a "caixa de ferramentas" para aprovar o pacote do ajuste fiscal.

Foram bilhões em emendas em poucos dias, inclusive num acerto com o Congresso para driblar as regras do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flavio Dino, que tentava mais uma vez acabar com o orçamento secreto.

Em artigo recente para a Folha de S.Paulo, o professor Marcos André Mello lembrou que, em outros países, os parlamentares fazem questão de assumir a paternidade das emendas para ganhar dividendos políticos.