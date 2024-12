ONU denuncia queima de arquivos sobre crimes de Assad na Síria

A esperança da ONU era de que, com o fim do regime Assad, o acesso a documentos e locais mantidos em sigilo pudesse ajudar a desvendar a repressão, assim como traçar um caminho para que as famílias encontrassem seus parentes, vivos ou não.

Nesta semana, uma equipe da Comissão de Inquérito visitou antigas prisões e centros de detenção, incluindo a prisão de Sednaya e a Seção 235 da Inteligência Militar.

"A equipe da Comissão ficou consternada ao ver que muitas provas e documentos que poderiam ajudar as famílias a descobrir o paradeiro de seus entes queridos desaparecidos e servir como prova em futuros processos de responsabilização haviam sido danificados, levados ou destruídos", afirmou a ONU, num comunicado emitido nesta sexta-feira.

"Em alguns casos, grandes depósitos de documentos foram incendiados e queimados. As famílias de alguns desses locais estavam vasculhando toda a documentação restante, na esperança de encontrar alguma pista sobre o destino de seus entes queridos", relatou.

A equipe também observou a existência de um grande número de documentos que ainda podiam ser recuperados e recebeu informações de que outros registros foram protegidos em outros locais, seja pelo governo interino ou em outro lugar por organizações da sociedade civil.

A equipe infirmou que a exumação de valas comuns já foi iniciada, tanto por organizações de resgate quanto por particulares.