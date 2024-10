Vini Jr é o melhor, mas Bola de Ouro preferiu premiar o racismo O Real Madrid e Vinícius Junior agiram com dignidade ao não comparecerem em um evento que escancarou o racismo ao não premiar o que todo mundo já sabia: Vinicius Jr. é o melhor jogador do mundo na atualidade. Além de fazer a diferença em campo, marcar gols em quase todos os jogos, dar assistências precisas com o Real Madrid, Vini conquistou a Liga dos Campeões, a La Liga e a Supercopa da Espanha. Veja o texto completo de Jeferson Tenório