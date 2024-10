Brasil prepara ajuda aos cubanos diante de apagão

"O Brasil sustenta firmemente que as únicas sanções legítimas no âmbito do direito internacional são aquelas adotadas pelo Conselho de Segurança, nos termos do Capítulo VII da Carta das Nações Unidas", disse Vieira, na Assembleia Geral da ONU.

"O Brasil reitera sua firme, categórica e constante oposição ao embargo económico, comercial e financeiro imposto contra Cuba", disse.

Segundo ele, o embargo tem causado "sofrimento incalculável" ao povo cubano, tem impedido o desenvolvimento sustentável de Cuba e, como em muitos outros casos semelhantes, tem afetado principalmente os mais vulneráveis.

"A persistência da medida afecta diretamente o exercício dos direitos humanos do povo cubano, limitando o acesso a bens essenciais, como medicamentos e tecnologias indispensáveis ao desenvolvimento", apontou.

Para ele, a rejeição do embargo económico contra Cuba é praticamente um consenso internacional.

Vieira ainda destacou que o Brasil acompanha com "grande preocupação a atual situação de emergência energética em Cuba, agravada pelo embargo e pela recente passagem do furacão Oscar, que causou perdas humanas e destruição significativa na região leste de Cuba".