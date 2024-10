Aliados de Lira apostam em desistências para presidência da Câmara

Aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), apostam na desistência de Elmar Nascimento (União-BA) e de Antonio Brito (PSD-BA) da disputa para sua sucessão em favor da candidatura de Hugo Motta (Republicanos-PB). A eleição está marcada para fevereiro de 2025.

Dois motivos são centrais nessa avaliação. O primeiro é sobre o desgaste de levar a candidatura adiante sem ter chances de efetivamente ganhar a disputa.

Os acordos que estão sendo costurados por Lira com os partidos em torno do nome de Motta tendem a se efetivar e consolidar o deputado com chances de vitória. Lira foi reeleito para o cargo com 464 votos de 513 deputados em 2023, o que mostra a sua força para negociar. Disputar para perder seria um desgate para Elmar e Brito, afirmam parlamentares.