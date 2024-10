Ometto cobra Campos Neto por alta de juros e diz que investimento travou

O empresário Rubens Ometto, presidente da Cosan, cobrou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pelo aumento da taxa de juros. A conversa foi presenciada pela coluna.

Os dois participam do Lide Brazil Conference, fórum realizado por UOL, Folha e Lide em Londres.

Ometto conversou com Campos Netto ao cumprimentá-lo após o fim do painel sobre moeda digital. Ele disse ao presidente do BC que, na sua avaliação, não fazia sentido continuar subindo os juros.