No Análise da Notícia desta quarta (07), o colunista José Roberto de Toledo afirmou que a comunicação do governo afunda até em tempo bom ao comentar a publicação do Ministério das Comunicações que "apagou" a ginasta Rebeca Andrade do pódio para dar lugar a um computador de um programa da pasta. A incapacidade do governo de determinar a pauta do debate, mesmo quando o céu está azul e o mar está flat, está tranquilo, não tem onda, é inacreditável. É inacreditável, é de uma incompetência a qualquer prova, porque numa oportunidade como essa, você tem a Rebeca Andrade fazendo os milagres que ela fez. Você não faz nada para promover essa pessoa, uma mulher negra? Não, você vai lá e tira ela da foto.