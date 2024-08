Comunicação do governo afunda até em tempo bom

Eu não sei o que é a comunicação do governo, tem a Palver que é uma consultoria que começou fazendo acompanhamento de WhatsApp, 30 mil grupos de WhatsApp públicos, depois expandiu para as redes sociais, agora ela faz acompanhamento também da mídia. Você olha os gráficos dos últimos 7 dias, dos últimos 30 dias, tem um ou outro dia em que o noticiário é mais positivo do que negativo quando você pesquisa emprego, juros, etc. Na maioria dos dias ele é mais negativo, mas quando você tem um evento positivo, assim bateu um recorde positivo, é de se esperar que você consiga que a máquina do governo, que gasta uma fortuna para fazer isso, domine mesmo que momentaneamente a pauta para aquilo fosse discutido. Ninguém ficou sabendo do recorde positivo da renda e do emprego, só a Faria Lima para criticar, é incrível.

Eu não estou dizendo que o governo não fez nada, o governo deve ter feito. A gente sabe que fez várias coisas importantes, mas ninguém fica sabendo. Você pega o acompanhamento da mídia, e não é porque a imprensa não está noticiando, porque só quem noticia são os sites governistas que reproduzem a Agência Brasil. É claro, você fica vendo ali, essas são as notícias positivas que saem. A imprensa tem que cumprir o seu papel crítico, o problema não é a imprensa, o problema é a incapacidade do governo de usar os mecanismos que os governos que dominam a comunicação digital comandam para conseguir passar a sua mensagem.

Essa análise que eu falei, eu estava me referindo exclusivamente à imprensa tradicional. Quando você agrega a comunicação digital, os nativos digitais, que aí é aquele bando de retransmissor que não apura nada, só fica repetindo o que rouba de outros que produzem informação, aí é um varejo muito pior. Não estou nem falando da atuação nas redes sociais, é só exclusivamente a capacidade de você gerar fatos positivos para orientar o debate. José Roberto de Toledo, colunista do UOL.

