TCU libera relógio de Lula, mas Bolsonaro é maior beneficiado com a decisão

No entanto, os acontecimentos dos últimos dias mostram que a pressão política sofrida por ministros do TCU falou mais alto na hora de julgar o assunto. Na última sexta-feira (2), a defesa de Bolsonaro afirmou ao STF (Supremo Tribunal Federal) que era preciso aguardar a decisão do TCU sobre o assunto antes de se concluir pela ilegalidade ou não do caso das joias.

Bolsonaro é suspeito de desviar dinheiro dos presentes recebidos e aguarda uma posição da PGR sobre o caso perante o STF (Supremo Tribunal Federal). No caso de Lula, o ministro Alexandre de Moraes arquivou acusação semelhante contra Lula por ter permanecido com um outro relógio dado ao presidente também em 2005.

Cinco dias depois da manifestação dos advogados de Bolsonaro, o ministro Jorge Oliveira, indicado para o TCU pelo ex-presidente, tira da manga a sugestão de liberar geral os presentes de governantes. Coincidência ou não, a manobra dá alguma esperança a Bolsonaro no STF.

Nos bastidores, os ministros do TCU ponderaram que seria ruim para o tribunal tratar de forma diferente casos semelhantes. Ao tentar lavar as mãos, o tribunal piorou a situação: tratou de forma igual situações diferentes. Quando Lula ganhou o relógio, não havia regra do TCU sobre itens pessoais recebidos como presente. O tribunal regulamentou o assunto em 2016, antes de Bolsonaro receber as joias da Arábia Saudita.