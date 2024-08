Ata do BC faz terrorismo monetário e fiscal pra acuar Lula e Haddad

O governo acabou de anunciar medidas de ajuste fiscal, e toma uma ata dessa pela cara. O governo acabou de atender o que o Banco Central estava cobrando, o que o Campos Neto estava cobrando, o que o mercado estava cobrando. Outra coisa, os juros são despesas, são gastos, os juros são dinheiro que a União paga para rolar a sua dívida. O déficit público brasileiro se agrava com uma Selic mais alta, ela agrava, ela aumenta a dívida pública, dificulta a economia que o governo precisa fazer do ponto de vista fiscal, então esse debate precisa ser feito, esse debate no Brasil não é feito, é como se esse fosse um dinheiro sagrado, que você tem que tirar do orçamento, do bolso de todos os brasileiros, para pagar a dívida pública, como se não importasse.

Kennedy destacou que os quatro diretores indicados pelo presidente Lula votaram com os cinco indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para formar unanimidade e passar a imagem de um Banco Central unido.

O Copom tem quatro diretores indicados pelo Lula e cinco indicados pelo Bolsonaro. Agora tem uma independência do Banco Central. O presidente não controla mais a política monetária, não é mais o governo federal que tem esse controle diretamente, é o Banco Central que assumiu esse poder. O executivo não tem mais esse poder de controlar a política monetária. E aí, todos eles foram na mesma linha. Isso pode sinalizar, que os quatro do Lula viram que iam perder de cinco a quatro, e acharam melhor sinalizar unanimidade, porque essa coisa vai mudar no ano que vem quando vier o novo presidente do Banco Central e tudo indica que será o Galípolo, que é o preferido, o favorito até agora, lá no Planalto as informações caminham nesse sentido. Kennedy Alencar, colunista do UOL.

