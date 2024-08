O candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB) superou o interesse pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no Google após os debates, afirmou o colunista José Roberto de Toledo no Análise da Notícia desta terça (20). Toledo fez um levantamento no Google Trends com os cincos principais candidatos à prefeitura de São Paulo para comparar os cenários antes e depois dos debates. A ferramenta mede o grau de interesse que as pessoas têm por um determinado assunto, usando como indicador a quantidade de buscas que elas fazem por uma pessoa ou por um tema.