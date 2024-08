Desembargador do RJ revoga prisão preventiva de ex-CEO da Americanas

O desembargador Flavio Lucas, do TRF-2 (Tribunal Regional Federal) do Rio de Janeiro, concedeu um habeas corpus, revogando a prisão preventiva do executivo Miguel Gutierrez, ex-CEO da Americanas.

A decisão foi tomada nesta terça-feira (20). O juiz acolheu os argumentos da defesa de que não houve "fuga de jurisdição", porque Gutierrez continuava à disposição da Justiça brasileira, comparecendo aos depoimentos, mesmo morando na Espanha.

No final de junho, o empresário chegou a ser preso pela Interpol em Madri, por causa de um pedido de prisão preventiva feito pela Polícia Federal. Gutierrez é investigado pelo esquema de fraudes contábeis que provocou a recuperação judicial das Americanas.