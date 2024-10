Os brasileiros perdem R$ 23 bilhões de reais por ano com as propagandas das bets e o acesso livre a apostas online, afirmou o colunista do UOL José Roberto de Toledo no Análise da Notícia desta terça-feira (1). O J.P. Morgan - que é o maior banco do mundo - fez um relatório muito detalhado sobre o mercado global do jogo, especificamente sobre qual é o tamanho da encrenca no Brasil. Os dados são todos imprecisos, mas mesmo com a imprecisão, no mínimo, nos últimos 24 meses, considerando até a metade desse ano, segundo o J.P. Morgan, usando dados do Banco Central, os brasileiros perderam a bagatela de R$ 23 bilhões. Não é que eles apostaram, eles perderam R$ 23 bilhões.