Apoio de Nikolas e efeito do soco favorecem Marçal e embolam disputa em SP

Dois fatores foram fundamentais para reverter a trajetória de queda de Pablo Marçal (PRTB) e embolar de vez a disputa para a Prefeitura de São Paulo: o apoio do deputado Nikolas Ferreira (PL) e o efeito do soco de um assessor de Marçal no marqueteiro de Ricardo Nunes (MDB), no debate do Flow.

Essa é a avaliação de assessores de diferentes campanhas ouvidos pela equipe do Radar das Eleições.

Com 11,7 milhões de seguidores apenas no Instagram, Nikolas fez um vídeo de apoio a Marçal que viralizou. Ele é mineiro, mas tem muita entrada no público mais bolsonarista da capital.