Médicos na Argentina têm salário abaixo da linha da pobreza

Diante de um orçamento apertado, 80% dos funcionários do hospital da UBA (cerca de 3.000 profissionais) estão com os salários abaixo de 900 mil pesos (R$ 4.000, aproximadamente). De acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas e Censo da Argentina, uma família precisa de 900 mil pesos para não ser considerada pobre e de 405 mil pesos (R$ 1.800) para não ser considerada indigente.

"Nossos médicos e enfermeiros estão abaixo da linha da pobreza", disse Melo sobre o salário dos profissionais que têm uma jornada diária de 7 horas. "Sem contar os médicos com contratos de emergência que estão recebendo 300 mil pesos (R$ 1.300) por mês", contou. "São profissionais com título, que estudaram, que cuidam da saúde da população; não podem receber salários abaixo da linha da pobreza", diz o diretor do HC.

Na semana passada, cerca de 5.000 pessoas se manifestaram com um abraço solidário no prédio do Hospital de Clínicas da UBA para sensibilizar o governo Milei sobre a situação crítica que vive a instituição. Foi o segundo segundo abraço simbólico no hospital, como forma de protesto, em cinco meses. Além disso, o hospital paralisou por 24 horas no dia 26 de setembro e os funcionários prometeram participar de um grande ato pela educação pública - o segundo em 2024 - organizado por movimentos de estudantes e professores para esta quarta-feira (2).

O Hospital de Clínicas pertence à maior universidade da Argentina, que, no primeiro semestre, precisou fazer corte de luz e ter aulas na rua para economizar diante da crise econômica.

O protesto convocado para o dia 2 de outubro é uma tentativa de impedir o provável veto do presidente Javier Milei à lei de orçamento universitário, aprovada no Senado. A manifestação também quer sensibilizar a população diante da situação econômica que vive o sistema de educação e pesquisa científica no país. No início de setembro, o veto de Milei à lei para aumentar a aposentadoria provocou protestos violentos em Buenos Aires.

O porta-voz da Casa Rosada, Manuel Adorni, disse em coletiva de imprensa na sexta-feira (27) que, até o fim do mandato, o governo não pretende parar com a política de ajuste fiscal e que nos próximos anos serão cortados ainda mais gastos, indicando que, ao invés de aumentar orçamentos, o governo pretende reduzi-los.